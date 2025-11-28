Uomini e Donne, Agnese al settimo cielo con Roberto: “Ha occhi solo per me”, cosa ha detto Federico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne al centro dello studio Agnese e Roberto hanno parlato della loro frequentazione ed entrambi si sono detti molti felici di come stia procedendo la loro conoscenza.

La dama ha fatto sapere che Roberto non ha paura di mostrare i suoi sentimenti, le ha anche confessato che si sta innamorando di lei. Alla conduttrice ha rivelato che da molto tempo non riceveva certe accortezze, lei lo sente davvero sincero quando le parla guardandola negli occhi. Agnese desiderava un uomo sincero e risoluto e crede che lui lo sia.

Agese e Roberto a gonfie vele: cosa hanno detto a Uomini e Donne sul loro rapporto

La dama nello studio di Uomini e Donne ha fatto sapere che se fosse stato per Roberto sarebbero usciti ieri e lei non direbbe di no se glielo richiedesse, però non vuole affrettare troppo le cose. Ha poi aggiunto: “Lui vede in me tutte le caratteristiche di una sua compagna. Volevo un uomo che avesse occhi solo per me e lui è così”.

Roberto Priolo ha confermato che si vede bene con Agnese De Pasquale fuori dal programma, con lei gli viene tutto naturale e vede il loro rapporto come un trionfo. Ad un certo punto è intervenuto anche Federico Mastrostefano, pensa che entrambi siano molto presi, poi ha ribadito di non aver preso in giro nessuno. In settimana lui si è fatto sentire con la dama però ormai è troppo tardi. In studio Roberto gli ha poi lanciato una frecciatina: “Puoi pure chiederle di uscire, ma tanto esce con me”.