Agnese pronta a lasciare Uomini e Donne? Roberto si dichiara, Federico geloso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Novità in vista a Uomini e Donne, ciò è successo nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi lascia pensare che Agnese potrebbe lasciare il programma molto presto.

Nell’ultimo periodo la dama, dopo aver interrotto la sua frequentazione con Federico, ha iniziato ad uscire con Roberto. Più volte parlando di lui ha detto che è molto travolgente e simpatico, però non riesce a fidarsi di lui. Sembra che il cavaliere dopo aver conosciuto meglio Agnese le farà una dichiarazione in studio, senza giri di parole confesserà di essersi innamorato di lei.

Agnese lascia Uomini e Donne con Roberto? Lui ammette di essersi innamorato

Dopo vari tira e molla con Federico la dama sta provando ad approfondire la sua conoscenza con Roberto e sembra che il cavaliere sia riuscito a colpirla con la sua importante dichiarazione d’amore. Al momento la loro frequentazione sta procedendo in modo sereno, lei deciderà di lasciare la trasmissione insieme al cavaliere?

Intanto, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Agnese e Roberto si baceranno e che Federico apparirà un po’ geloso. Lui nelle ultime settimane non ha mai mollato quando la dama metteva fine alla loro frequentazione nonostante continuasse a dire di non provare attrazione per lei.