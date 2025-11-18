Anticipazioni Uomini e Donne, la decisione di Agnese stupisce: lascia il programma con il cavaliere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non mancano mai i colpi di scena a Uomini e Donne, durante la nuova registrazione di ieri Agnese De Pasquale ha preso una decisione che ha stupito praticamente tutti.

La dama per settimane ha provato a frequentare Federico Mastrostefano ma il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da molti alti e bassi. Lei era molto presa ma lui continuava a ferirla con il suo comportamento e le due dichiarazioni, specie quando diceva di non essere attratta da lei. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne dopo avergli dato molte possibilità Agnese ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza ed è uscita con Roberto Priolo.

Roberto ha fatto breccia nel cuore di Agnese: i due lasciano Uomini e Donne insieme

La dama di recente ha molto apprezzato il comportamento di Roberto nei suoi confronti e quando sono usciti è stata molto bene con lui. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne rese note da Lorenzo Pugnaloni la donna si è lasciata alle spalle le incomprensioni che erano nate tra loro.

Nella nuova registrazione la dama ha anche preso un’importante decisione che ha stupito tutti, quale? Conoscere il cavaliere lontano dalle telecamere. In merito a ciò Pugnaloni ha svelato: “Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, dopo incomprensioni e discussioni, confermano ciò che avevano anticipato, pertanto escono insieme dal programma“.