Uomini e Donne, Federico delude ancora Agnese: la dama lascia lo studio

Oggi a Uomini e Donne c’è stato un nuovo confronto tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano, per l’ennesima volta il cavaliere l’ha non poco delusa. Cosa è successo in studio? Una dama ha fatto sapere che Mastrostefano durante un momento di confidenze le ha raccontato di essere stato in albergo da Agnese e di non aver provato nessun desiderio nei suoi confronti.

Le avrebbe anche detto che non è il suo tipo. Lui in studio alla conduttrice ha detto che sono cose che lui stesso aveva già rivelato. In puntata la dama è apparsa alquanto infastidita perché per l’ennesima volta stanno ripetendo sempre le stesse cose. A detta sua è terribile che parla di certe cose con gli altri, specialmente perché in privato si comporta in modo totalmente diverso.

Altra doccia fredda per Agnese a Uomini e Donne: la dama ha lasciato lo studio

Oggi a Uomini e Donne la dama ha ribadito che ci sono stati dei baci molto passionali tra loro e non sono andati oltre solo perché lei non ha voluto. Maria De Filippi ha detto ad Agnese De Pasquale che è normale che ci rimanga così male dal momento che il suo interesse per Federico Mastrostefano è molto forte. Pensa però che abbia gli occhi bendati e che non accetti il fatto che lui non la corteggi come vorrebbe.

La dama ha continuato a dire che quando sono da soli le dice di essere interessato, queste le sue parole: “Mi ha detto: ‘Mi piaci da impazzire. Hai capito che attrazione provo io per te, sono solo spaventato’. Me l’ha detto poche ore fa“. Quando il cavaliere ha ribadito di non essere interessato al 100% Agnese ha lasciato lo studio, poco dopo Federico l’ha raggiunta. Dopo un po’ anche Mastrostefano è andato dalla dama e i due hanno continuato a discutere.