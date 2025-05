Un Posto al Sole, spoiler 22 maggio 2025: Jimmy non si rassegna, tra Elena e Gagliotti…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 22 maggio 2025 nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Jimmy, anche a causa dell’insistenza di Matteo che a differenza sua non ha ricevuto nessuna punizione per ciò che è successo a scuola, non avrà intenzione di rinunciare all’incontro con il suo rapper preferito. Già nei precedenti episodi ha avuto una dura e inaspettata reazione e sembra che in casa Poggi la tensione aumenterà ancora.

Spoiler Un posto al sole 22 maggio 2025: Elena e Gagliotti vicini

Gli inquilini di Palazzo Palladini saranno pronti a stupire i telespettatori con altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda stasera su Rai 3. Cosa accadrà? Stando agli spoiler aumenterà la sintonia tra Gennao Gagliotti ed Elena, lei infatti non sembrerà più indifferente di fronte al suo corteggiamento.

Intanto Michele continuerà a pensare alla scomparsa di Assane e non potrà fare a meno di pensare che dietro questa triste vicende ci sia lo zampino di Gagliotti. Nel frattempo al Caffè Vulcano sarà tutto pronto per la serata di ballo con Gabriella e per Samuel non sarà facile tenere a bada la sua gelosia.