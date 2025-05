Un Posto al Sole, spoiler 21 maggio 2025: la scoperta su Assane sconvolge Michele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 21 maggio 2025 nel nuovo appuntamento di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele farà una scoperta che di certo non lo lascerà indifferente. Il giornalista, infatti, scoprirà che la famiglia di Assane ha denunciato la sua scomparsa e la cosa lo sconvolgerà non poco dal momento che gli avevano fatto credere che aveva preferito tornare dai suoi familiari.

Spoiler Un posto al sole 21 maggio 2025: il corteggiamento di Gagliotti lusinga Elena

Altre interessanti vicende faranno incuriosire gli affezionati fan della fiction napoletana. Le anticipazioni rivelano che Elena inizierà ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Gagliotti. Lui sin dall’inizio ha manifestato di avere un interesse per lei ma fino ad ora non aveva ceduto al suo corteggiamento.

La Giordano, dopo l’insistenza di Gennaro, apparirà lusingata. Continuerà invece ad essere un momento terribile per Giulia che non riesce ad accettare il fatto che Luca sia andato via da Napoli. Gli spoiler di Un posto al sole fanno poi sapere che il rapporto tra Damiano e Grillo sarà sempre più teso e Renda sembrerà interessato ad un nuovo progetto.