Francesca Manzini ha bloccato Antonella Elia dopo il GF Vip, lei sbotta: “Ti detesto”

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Antonella Elia e Francesca Manzini si sono scontrate spesso durante l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e sembra che il loro rapporto non sia migliorato nemmeno fuori.

L’imitatrice non ha litigato solo con lei nella casa più spiata dagli italiani, in molti infatti l’hanno attaccata perché non tolleravano il suo atteggiamento, soprattutto Alessandra Mussolini. Ci sono state degli attriti anche con Adriana Volpe, l’ex gieffina però nei giorni scorsi l’ha invitata al suo compleanno e lei è andata.

Nuovo siparietto dopo il GF Vip tra Antonella Elia e Francesca Manzini: cosa è successo al compleanno di Adriana Volpe

La conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram dove dice alla Manzini che tra loro è tutto ok se è andata alla sua festa di compleanno. Le ha poi chiesto come mai allora lei e Antonella Elia non la vedono su Instagram, le ha bloccate? Lei ha fatto sapere di aver bloccato solo la Elia.

La showgirl però si è detta convinta che abbia bloccato entrambe, poi le ha chiesto come mai. Quando Francesca Manzini le ha detto che è evidente che non ci sia compatibilità tra loro Antonella Elia ha così replicato: “Sì, infatti io ti detesto, ma proprio con tutta me stessa“. Per evitare di accumulare altra tensione Adriana Volpe ha chiesto loro di fare pace ma la Elia non ha accettato.