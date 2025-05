Un Posto al Sole, spoiler 15 maggio 2025: Niko furioso punisce Jimmy, lui reagisce male

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti si chiedono cosa succederà stasera, giovedì 15 maggio 2025 nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Viola convocherà Niko e la madre di Matteo a scuola per parlare di ciò che è accaduto, la donna non darà troppa importanza alla vicenda a differenza del padre di Jimmy che adotterà un comportamento piuttosto duro nei suoi confronti.

Spoiler Un posto al sole 15 maggio 2025: Niko punisce Jimmy, Elena in difficoltà

Il fatto che Camillo sia stato bullizzato da Matteo e che Jimmy abbia barato a scuola sarà per Niko un comportamento inaccettabile e nonostante Manuela cercherà di riportare il sereno la situazione prenderà una spiacevole piega. L’avvocato Poggi infatti deciderà di mettere il figlio in punizione e lui avrà una reazione furiosa che nessuno si aspettava.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole continuerà ad aumentare anche la tensione tra Gagliotti e Ferri che avrà delle conseguenze in radio mettendo Elena in difficoltà nella gestione di Radio Golfo 99. Nel frattempo Nunzio farà una proposta a Gabriella in merito a delle novità a Caffè Vulcano che finirà per scatenare la gelosia di Samuel.