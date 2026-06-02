Incidente per Ernesto Passaro di Uomini e Donne: ricoverato in ospedale, le sue condizioni

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Paura per Ernesto Passaro: incidente stradale e ricovero in Pronto Soccorso

Momenti di grande apprensione per Ernesto Passaro, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e scelta finale di Cristiana Anania ha raccontato sui social di essere stato coinvolto in un incidente stradale che lo ha costretto a recarsi in ospedale per accertamenti.

La notizia è emersa attraverso alcune Instagram Stories pubblicate dallo stesso Passaro direttamente dal Pronto Soccorso. A catturare l’attenzione dei follower è stata soprattutto una frase enigmatica condivisa insieme a una foto dalla struttura sanitaria: “Alla fine ci avete provato”. Un messaggio che ha immediatamente generato preoccupazione e numerose richieste di chiarimento da parte dei fan.

Il messaggio ai follower dopo l’incidente

Dopo le prime ore di apprensione, Ernesto ha deciso di aggiornare il suo pubblico sulle proprie condizioni di salute, ringraziando tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza.

L’ex protagonista del dating show ha spiegato di aver vissuto una mattinata particolarmente difficile a causa dell’incidente, sottolineando però come i messaggi ricevuti sui social abbiano rappresentato un importante sostegno emotivo durante il ricovero.

Fortunatamente, le condizioni del giovane non sono risultate gravi e, dopo i controlli medici necessari, è stato dimesso dall’ospedale.

“Rientro a casa in queste condizioni”

Poche ore dopo il ricovero, Passaro ha pubblicato un nuovo aggiornamento rassicurando ulteriormente i suoi sostenitori. L’ex corteggiatore ha annunciato il ritorno a casa, ammettendo però di dover ancora fare i conti con le conseguenze fisiche dell’incidente.

“Non volevo rientrare in queste condizioni, ma passerà anche questa”, ha scritto sui social, mostrando ottimismo nonostante il momento complicato.

Chi è Ernesto Passaro: il percorso a Uomini e Donne

Ernesto Passaro è diventato noto grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, dove aveva conquistato la fiducia della tronista Cristiana Anania. Il loro percorso all’interno del programma era stato caratterizzato da una forte sintonia, culminata nella scelta finale che aveva visto Ernesto preferito a Federico Cotugno.

Terminata l’esperienza televisiva, la coppia aveva deciso di vivere la relazione lontano dalle telecamere, arrivando anche a progettare una convivenza. Tuttavia, il rapporto si è concluso dopo pochi mesi a causa di differenze caratteriali che hanno reso impossibile la prosecuzione della storia d’amore.

Le polemiche dopo la separazione

Dopo la rottura con Cristiana Anania, Ernesto Passaro è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Le accuse di presunti tradimenti e alcune frecciatine social tra gli ex protagonisti del programma avevano alimentato il dibattito tra i fan della trasmissione.

L’incidente stradale rappresenta quindi un ulteriore momento delicato in un periodo già complesso per l’ex volto di Canale 5. Nonostante lo spavento, le sue condizioni sembrano in netto miglioramento e il ritorno a casa lascia ben sperare per una completa ripresa nei prossimi giorni.