Uomini e Donne, Debora e Alessio hanno chiarito: “Nessuna crisi, la situazione è stata ingigantita”

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Nei giorni scorsi le rivelazioni di Debora Bragetti hanno fatto non poco discutere, l’ex dama di Uomini e Donne aveva detto a Lorenzo Pugnaloni che Rosanna Siino continuava a intromettersi tra lei e Alessio Pilli Stella.

L’ex dama aveva lasciato intendere che Rosanna non si era rassegnata nonostante i due siano usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. Ha anche rivelato che le sue continue telefonate e messaggi stavano mettendo a rischio il loro rapporto. La Siino però ha negato quanto detto da Debora Bragetti, a detta sua non è vero che ha provato a mettersi tra loro.

Debora Bragetti cambia versione dopo la smentita di Rosanna Siino: le nuove dichiarazioni dell’ex dama di Uomini e Donne

A Lorenzo Pugnaloni la fidanzata di Alessio Pilli Stella ha detto che è stata la dama siciliana a far alzare il polverone. Ha poi aggiunto: “Mi sto vivendo la mia relazione, è stata un po’ ingigantita la situazione. È partita una videochiamata da parte di lei, forse per sbaglio, non lo so, ad Alessio. Lui non ha risposto, ha mostrato indifferenza”.

Debora Bragetti ha poi rivelato che Rosanna Siino ha mandato anche un messaggio ad Alessio, lui ha risposto ma a lei non ha dato fastidio perché non gli ha mai detto di bloccarla, a detta sua la loro è una relazione sana. L’ex dama ha fatto sapere che lei e l’ex cavaliere hanno chiarito e per lei tutto il resto non ha importanza. Ha poi aggiunto: “Nessuna crisi, ora va tutto bene”.