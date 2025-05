Un Posto al Sole, spoiler 19 maggio 2025: grande sconforto per Giulia, Elena in difficoltà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 19 maggio 2025 nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Giulia sarà distrutta a causa dell’inaspettata partenza di Luca, era al settimo cielo per il loro matrimonio e non riesce ad accettare che sia andato via. Vorrebbe a tutti i costi rintracciarlo ma non ha idea di dove si trovi e dopo le rivelazioni di Alberto in merito alle intenzioni di De Santis si lascerà travolgere dallo sconforto.

Spoiler Un posto al sole 19 maggio 2025: la decisione di Gagliotti mette Elena in difficoltà

Nei precedenti episodi di Un posto al sole della fiction napoletana Elena era convinta di aver convinto Gennaro Gagliotti a non smettere davvero di investire economicamente sulla pubblicità in radio. Da quando ha iniziato a lavorare a Radio Golfo 99 si sta impegnando moltissimo, la telefonata del nuovo socio di Marina e Roberto però l’ha messa non poco in difficoltà.

Gagliotti ha comunicato alla Giordano di aver cambiato idea in merito alla radio, non sarà più uno degli investitori. L’uomo ha cambiato idea dopo aver discusso ancora con Ferri, Elena riuscirà a risolvere questo grave problema? Le anticipazioni di Un posto al sole non si lasciano sfuggire altri dettagli, ne sapremo di più con la messa in onda dei prossimi episodi.