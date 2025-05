UeD, Rosanna non prova un sentimento per Giuseppe, Sperti la critica: “Sei arrabbiata con il mondo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giuseppe e Rosanna continua a frequentarsi a Uomini e Donne ma è ormai noto che non provino lo stesso sentimento. Lui senza giri di parole ha ammesso di essere innamorato, lei ci ha tenuto a ribadire che non prova amore nei suoi confronti.

A Uomini e Donne nella puntata di oggi al centro dello studio la dama ha avuto un atteggiamento alquanto duro nei confronti di Giuseppe. Dopo aver ribadito più volte che non prova un sentimento ha fatto sapere che rispetto a lui è più lenta e non vuole sentire il peso di ciò che lui prova per lei. Vorrebbe maggiore leggerezza e non sopporta quando lui la assilla.

Rosanna dura con Giuseppe a Uomini e Donne: Gianni Sperti la critica

L’atteggiamento della dama non è affatto piaciuto agli opinionisti, Gianni Sperti ha chiesto al cavaliere cosa gli piace di una donna che parla con così tanto veleno. Rivolgendosi a Rosanna ha aggiunto: “Sei arrabbiata con il mondo. Parli sempre in questo modo. Guarda caso hai sempre la colla attaccata alla sedia e non ti alzi“.

Rosanna e Giuseppe hanno continuato a discutere in modo animato a Uomini e Donne, lui si è detto più volte sorpreso dall’improvviso cambiamento della donna. Tina Cipollati ha consigliato ad entrambi di mettere fine alla loro conoscenza perché è evidente che sono incompatibili. Sia lei che Gianni sono convinti che la dama tenga in pugno il cavaliere ma che non sia assolutamente interessata a lui.