Francesca furiosa con Giovanni a Uomini e Donne: “Fai proprio schifo”, poi gli lancia una scarpa

Oggi a Uomini e Donne i toni si sono non poco scaldati tra Francesca e Giovanni, al centro dello studio con loro c’era anche Marilù dal momento che lui ha provato ad avere un approccio con la dama.

Visibilmente delusa e amareggiata Francesca si è scagliata contro il cavaliere dicendo: “Fa proprio schifo questo uomo, è una cosa indecente. Fai proprio schifo, sei un pagliaccio. Io sicuramente avrò pure sbagliato, ma chi non ha personalità e non sa pendere decisioni sei te”. La dama ha fatto poi sapere che durante la settimana Giovanni le ha fatto un corteggiamento spietato, voleva vederla a tutti i costi, l’ha anche raggiunta nella sua città.

Duro faccia a faccia tra Francesca e Giovanni a UeD: la dama prende le distanze da lui

La dama ha accusato Giovanni di essere una persona totalmente diversa fuori dal programma, gli ha quindi chiesto se in realtà è quello che fuori corteggia o quello che fa le sceneggiate in studio. Su tutte le furie lo ha accusato di averla presa in giro e prima di tirargli la scarpa ha detto: “Ti avevo detto di non prendermi per il cu*o. Ti avevo avvertito che ti avrei tirato una scarpa e adesso te la tiro, sei uno stro**o”.

Più volte Maria De Filippi ha chiesto a Francesca quali fossero le sue intenzione con Giovanni, lei ha fatto sapere che questa volta mette davvero fine alla loro conoscenza perché sarebbe solo una stupida a farsi prendere ancora in giro. Non appena il cavaliere l’ha criticata Gianni Sperti lo ha subito attaccato dicendo: “Invece di dire a lei di fare la femmina, fai tu l’uomo“.