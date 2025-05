Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa festeggiano un anno d’amore: “Siete la mia famiglia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La loro storia d’amore è nata a Uomini e Donne, un anno fa Asmaa Baladi e Cristiano Lo Zupone hanno lasciato la trasmissione insieme e da quel momento si sono mostrati sempre più complici e innamorati.

Erano in molti a non credere nel loro rapporto, però si sono dovuti ricrede. Nonostante qualche momento di crisi sono rimasti uniti e continuano a progettare il loro futuro insieme. Da qualche mese hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, nello studio di Uomini e Donne hanno scoperto che sarà un maschietto e in quella occasione lui l’ha lasciata senza parole proponendole di sposarlo.

Cristiano dedica parole piene d’amore ad Asmaa sui social: cosa ha detto sul loro rapporto

In occasione del loro primo anniversario entrambi hanno condiviso sui social alcuni dei momenti trascorsi insieme. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha dedicato alla compagna parole speciali e piene d’amore, ha fatto sapere di aver avuto la pelle d’oca mentre rivedeva cosa è successo nell’anno trascorso insieme.

Cristiano Lo Zupone ha continuato dicendo che ha sempre creduto nelle sensazioni a pelle, nell’istinto e nel colpo di fulmine. Nei dodici mesi trascorsi insieme ha avuto la conferma e le emozioni provate quando la abbracciò la prima volta in studio sono diventate ancora più forti. Rivolgendosi ad Asmaa Baladi ha poi concluso dicendo: “Si è aggiunta una fortissima intesa mentale ed un grande sentimento che scoppia nel cuore. Tu sei il mio grande amore, voi siete la mia famiglia”.