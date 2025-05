UeD, l’ex tronista Chiara Pompei chiusa in una clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stato brevissimo il percorso di Chiara Pompei a Uomini e Donne e ha fatto non poco discutere, l’ex tronista infatti era approdata in trasmissione nonostante fosse già impegnata sentimentalmente fuori.

Nelle scorse ore è tornata a far parlare di lei per un motivo alquanto spiacevole e preoccupante, tramite le sue storie di Instagram ha rivelato di essere finita in una clinica psichiatrica. Il motivo? Ha rischiato di morire dopo essersi accoltellata.

Chiara Pompei sui social svela perché ha tentato di uccidersi

A spingerla a compiere questo estremo gesto a detta sua sono state le bugie e i tradimenti. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che hanno inviato a Riccardo, il ragazzo di cui è innamorata, nel quale hanno detto che l’ex tronista si prostituisce nei locali. Tra le varie cose ha anche detto che lei vuole tutelarsi e tutelare l’amore che prova per Riccardo.

Chiara Pompei durante il suo sfogo ci ha tenuto a precisare di essere sempre stata sincera e vera. Ha poi aggiunto: “Se ho fatto questo gesto è perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie, perché io sono sempre stata sincera con voi”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso dicendo che ciò che le dispiace di più è il fatto che Riccardo l’ha vista come un ‘sole’ e la sta adesso morire piano piano.