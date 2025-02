Uomini e Donne, Chiara la nuova tronista è fidanzata, lui la smaschera: “Non accetto la messa in scena”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la scelta di Martina a Uomini e Donne è stata annunciata una nuova tronista, Chiara Pompei. Dopo qualche registrazione il suo trono sarebbe dovuto andare in onda a breve ma Maria De Filippi potrebbe decidere di non mostrarlo affatto, il motivo? Perché è saltato fuori che ha già un fidanzato fuori.

Di chi si tratta? Di Riccardo Sparacciari, è stato proprio lui a raccontare tutta la verità sui social con un lungo sfogo contro la nuova tronista. Il ragazzo ha fatto sapere che la loro relazione andava avanti già da qualche mese quando è stata contattata dalla redazione. All’inizio lei voleva rifiutare per non rovinare il loro rapporto, però ha poi deciso di partecipare perché dal punto di vista economico sarebbe stato vantaggioso per lei. Al ‘fidanzato’ Chiara Pompei aveva assicurato che in trasmissione avrebbe solo finto, i due hanno continuato a sentirsi anche dopo le registrazioni ma il loro rapporto ha preso una brutta piega a causa delle tensioni nate per via della partecipazione di lei a Uomini e Donne.

Riccardo Sparacciari durante il suo sfogo social ha fatto sapere che aveva provato a contattare la redazione di Uomini e Donne per raccontare tutta la verità ma non è stato ascoltato ed è per questo che è stato costretto a farlo sui social. Tra le varie cose ha assicurato che Chiara Pompei gli diceva che non provava interesse per nessun corteggiatore e che voleva solo lui. Ha poi accusato la nuova tronista di essere riuscita a prendere in giro tutti e crede che non sia giusto dare questa possibilità a persone che recitano.

Il ‘fidanzato’ di Chiara Pompei ha fatto sapere che non può sopportare ciò che vedrò ed è per questo che ha deciso di non restare in silenzio permettendole di portare avanti la sua messa in scena. Lei romperà il silenzio? Il ragazzo dice di avere le prove della loro relazione, se la redazione scoprirà che è tutto vero il percorso della nuova tronista di Uomini e Donne giungerà subito al termine.