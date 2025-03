Chiara Pompei dopo Uomini e Donne svela: “Vi dirò tutta la verità, non c’è niente di cui vergognarsi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È durato pochissimo il percorso di Chiara Pompei a Uomini e Donne, era approdata nel noto dating show di Maria De Filippi nei panni di tronista con la speranza di trovare l’amore ma fuori era già ‘impegnata’ sentimentalmente.

Dopo una sola registrazione del programma il ‘fidanzato’ si è messo in contatto con la redazione per svelare come stavano davvero le cose, è anche approdato in trasmissione per avere un confronto con Chiara Pompei. I due hanno discusso in studio, alla fine lei su consiglio di Maria De Filippi ha abbandonato il trono. Dopo un periodo di silenzio l’ex tronista è tornata sui social per fare un po’ di chiarezza in merito al suo chiacchierato percorso a Uomini e Donne.

Chiara Pompei pronta a rivelare la verità dopo Uomini e Donne: le parole dell’ex tronista sui social

Tramite un video postato sul suo profilo Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a far sapere ai suoi fan di essere tornata sui social perché è una persona vera e non le piace vivere nella menzogna. A detta sua durante le registrazioni del programma non è riuscita a mostrarsi per quella che è davvero perché non crede di essere adatta per la tv.

Chiara Pompei ha continuato dicendo che chi la conosce sa come è fatta realmente, ma vuole fare chiarezza per le persone che si stanno interessando alla sua storia. L’ex tronista ha aggiunto: “Se voi volete sapere la verità io ve la dirò perché non c’è niente di cui vergognarsi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, quindi vi dirò tutta la verità“.