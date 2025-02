Anticipazioni UeD, in studio anche il fidanzato di Chiara Pompei: la nuova tronista abbandona il trono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con un altro scandalo, dopo che è stata annunciata la nuova tronista Chiara Pompei è infatti emersa una scioccante verità. Quale? La ragazza ha già un fidanzato fuori dalla trasmissione, il suo scopo era quindi quello di ottenere visibilità prendendo in giro tutti.

È stato proprio il fidanzato della nuova tronista a smascherarla perché non riusciva a sopportare di vederla nel dating show mentre iniziava nuove frequentazioni. Il ragazzo ha fatto sapere che la loro storia d’amore era diventata molto importante e che lei continuava a ripetergli che non voleva perderlo. In molti per giorni si sono chiesti come avrebbe reagito la redazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni trapelate sul web il suo percorso si è già concluso.

Il fidanzato di Chiara Pompei approda a Uomini e Donne: la tronista si è ritirata

Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha fatto sapere che durante la registrazione di ieri, martedì 11 febbraio 2025, Maria De Filippi ha chiesto alla tronista di sedersi al centro dello studio. La conduttrice ha provato a tranquillizzarla dicendole che è normale commettere errori a 23 anni. Chiara Pompei ha fatto sapere di essere molto legata a Riccardo, a parer suo però lui viveva la relazione in modo superficiale ed è per questo che ha accettato il trono. Ha ammesso che i due continuavano però a sentirsi, in quel momento anche il fidanzato della tronista è entrato in studio.

È emerso che Riccardo ha fatto dei provini, per Temptation Island e per Uomini e Donne, questo lascia chiaramente intendere che anche lui è in cerca di visibilità. Lui ha negato il fatto di aver vissuto la loro relazione in modo superficiale, in studio gli animi si sono scaldati e Maria De Filippi li ha invitati a confrontarsi in privato. Non appena sono rientrati Chiara Pompei ha ammesso di provare un forte interesse per Riccardo, ha quindi deciso di abbandonare il trono per lasciare la trasmissione con lui.