UeD, le parole di Gianmarco Steri su Francesca spiazzano: “La ammiro, ma non basta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianmarco Steri sta provando a trovare l’amore a Uomini e Donne, nell’ultimo periodo però sta affrontando non poche difficoltà con le sue corteggiatrici nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

All’inizio del suo percorso non era passata inosservata la complicità con Francesca Polizzi, infatti erano in molti a pensare che sarebbe stata lei la sua scelta. Il loro percorso però ha preso una brutta piega ultimamente, a causa delle incomprensioni nate il tronista ha cambiato idea su di lei.

Gianmarco Steri parla di Francesca: il tronista di Uomini e Donne spera che torni come prima

Gianmarco Steri sta affrontando alti e bassi con tutte le sue corteggiatrici, nonostante ci siano stati momenti importanti con ognuna di loro. Durante uno sfogo ai microfoni di Witty tv riferendosi a Francesca Polizzi ha svelato: “Lei è una ragazza che ammiro in tutto e per tutto, poi però nella frequentazione non basta e non serve solo questo. Ci deve essere altro. Spero che torni a essere come prima”.

Le parole del tronista di Uomini e Donne hanno spiazzato non poco i fan, soprattutto quelli che continuano a fare il tifo per Francesca. Intanto, lei nelle scorse ore ha preso le difese di Gianmarco Steri sui social. Un utente si è detto convinto che dal punto di vista intellettuale siano opposti, lei però non si è detta assolutamente d’accordo e ci ha tenuto a precisare che non pensa affatto che lui sia una persona stupida.