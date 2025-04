Cristina ha dato di matto a Uomini e Donne: la reazione di Gianmarco Steri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La situazione continua a complicarsi per Gianmarco Steri a Uomini e Donne, che negli ultimi giorni è apparso alquanto in difficoltà a causa del comportamento delle sue corteggiatrici. Stando alle anticipazioni della nuova registrazione di ieri, rese note su LolloMagazine.it, il tronista è andato a riprendere Nadia dopo che lei aveva deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

Gianmarco Steri ha fatto di tutto per convincerla a tornare in studio e dopo vari battibecchi si sono chiariti. In studio è stata poi mostrata l’esterna fatta con Cristina Ferrara, durante la quale si sono scambiati un bacio molto passionale. Lorenzo Pugnaloni ha fatto però sapere che dopo aver visto cosa è successo con Nadia la corteggiatrice era fuori di sé. A detta sua ha fatto uno show che è andato avanti per quasi tutta la puntata, ha poi aggiunto: “Ha dato letteralmente ‘di matto’”.

Cristina su tutte le furie a Uomini e Donne, qual è stata la reazione di Gianmarco Steri

Di fronte alla rabbia di Cristina il tronista nello studio di Uomini e Donne ha chiaramente detto che andrebbe comunque a riprenderla nonostante il suo show e la sua volontà di abbandonare il programma. Dopo le parole di Gianmarco Steri la ragazza si è calmata ed è tornata al suo posto.

Con il suo ‘show’ Cristina si è resa protagonista della nuova registrazione di Uomini e Donne e non ha lasciato praticamente spazio a Francesca. Su LolloMagazine.it, infatti, si legge che la Polizzi in puntata non è riuscita a parlare molto, per mancanza di tempo non è stata nemmeno mostrata l’esterna che ha fatto con Gianmarco Steri.