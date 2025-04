UeD, Francesca sbotta contro Gianmarco Steri: “Sponsorizzazioni? Lei hai fatte, sei ipocrita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono scoppiati altri battibecchi oggi a Uomini e Donne tra Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici, soprattutto con Francesca Polizzi.

Maria De Filippi in puntata ha mostrato lo sfogo del tronista dopo la scorsa puntata, quando ha deciso di abbandonare lo studio perché infastidito dal comportamento di Cristina e Francesca. Il ragazzo non ha voluto parlare con nessuna delle due e ha ribadito che non è possibile non avere una reazione se si è coinvolti emotivamente. Ha anche detto che non gli arriva nulla di loro, pensa che solo Nadia si stia impegnando ed è per questo che ha manifestato il desiderio di vedere solo lei.

Oggi in puntata Cristina si è scagliata contro il tronista, poco dopo è intervenuta anche Francesca Polizzi che non ha risparmiato dure critiche a Gianmarco Steri. A detta sua con lei ad oggi non ha costruito nulla perché il loro percorso non è lineare, gli ha anche detto di non aver capito nulla del suo carattere.

Il tronista ha ribadito di avere dei dubbi e ci ha tenuto più volte a precisare che lui affronta sempre i problemi quando si manifestano, a differenza sua che è rimasta il silenzio dopo un’esterna importante con Nadia. Mentre i due discutevano in modo alquanto animato a Uomini e Donne la corteggiatrice ha tirato in ballo le sponsorizzazioni. Queste le sue parole: “Sono sempre stata trasparente. Tu poi mi vai a parlare delle sponsorizzazioni quando le hai fatte pure te. Si le hai fatte, sei proprio ipocrita”. Le parole della corteggiatrice hanno infastidito non poco Gianmarco Steri che ha subito fatto chiarezza dicendo di aver sponsorizzato solo dei locali di alcuni suoi cari amici, senza ricevere denaro in cambio perché a lui queste cose non interessano.