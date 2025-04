Uomini e Donne, Francesca difende Gianmarco Steri: “Ha voglia di mettersi in gioco”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne nei panni di corteggiatore Gianmarco Steri aveva fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori. Non tutti, però, stanno apprezzando il suo nuovo percorso nel dating show di Maria De Filippi nelle vesti di tronista.

Nell’ultimo periodo il tronista di Uomini e Donne sta affrontando non poche difficoltà con le sue corteggiatrici, tantissimi sono gli utenti che gli stanno riservando dure critiche e attacchi sui social. Lo hanno fatto anche sul profilo Instagram di Francesca Polizzi, un utente le ha infatti detto che lei e Gianmarco Steri dal punto di vista intellettuale sono opposti e sta perdendo solo tempo. La ragazza non è rimasta in silenzio, infatti ha replicato per prendere le difese del tronista.

Gianmarco Steri sotto attacco sui social: la corteggiatrice Francesca prende le sue difese

Di fronte al duro attacco ai danni di Gianmarco Steri la sua corteggiatrice ci ha tenuto a far sapere di aver conosciuto una persona brillante che ha voglia di mettersi in gioco e imparare anche da chi potrebbe avere al suo fianco. Ha poi aggiunto: “Questa per me è l’intelligenza vera, non un pezzo di carta”.

L’utente ha replicato ancora dicendo a Francesca Polizzi di non fare l’ingenua. Pensa che il tronista di Uomini e Donne sia un bravo ragazzo, ma senza neuroni. Ha anche detto che con il passare del tempo non avranno più argomenti. La corteggiatrice, però, ha ribadito di non essere d’accordo con lei. Queste le sue parole: “Ho avuto modo di parlarci e mi sembra tutto fuorché una persona stupida“. La ragazza ha concluso dicendo che le cose andranno come devono andare ma lei di certo non giudica le persone prima di conoscerle.