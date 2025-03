UeD, Gianluca Costantino torna a parlare di Francesca: “Non ci siamo più sentiti, io mi sarei dato più tempo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è durata a lungo la frequentazione di Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino dopo Uomini e Donne. Quella dell’ex tronista è stata una scelta diversa dal solito, senza petali e senza sentimento, aveva infatti detto che voleva provare a proseguire la conoscenza fuori dal dating show di Maria De Filippi.

Sono bastati però pochi incontri per far capire all’ex tronista che tra lei e Gianluca Costantino non avrebbe potuto funzionare. Lei stessa ha spiegato di non essersi sentita a suo agio durante le loro uscite ed è per questo che ha preferito mettere fine alla loro frequentazione. Lui sui social aveva detto ai suoi seguaci che a parer suo Francesca Sorrentino era poco propensa ad iniziare una relazione. A parer suo non bastano pochi incontri per conoscersi davvero, lui ha chiaramente ammesso che sperava in un finale diverso. Lo ha ribadito anche in una recente intervista concessa a SuperGuidaTv, durante la quale è tornato a parlare della fine della sua breve frequentazione con Francesca Sorrentino.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino non si sentono più: nuove rivelazioni di lui dopo la ‘rottura’

L’ex corteggiatore ha ribadito che gli sarebbe piaciuto continuare a frequentare Francesca Sorrentino invece di mettere subito fine al loro ‘flirt’. In merito a ciò ha detto: “Ho già spiegato sui social che io mi sarei dato più tempo per conoscerci con calma”. Quando gli è stato chiesto in che rapporti sono rimasti dopo la ‘rottura’ ha fatto sapere che dopo le sue dichiarazioni non si sono più sentiti.

Durante l’esperienza vissuta a Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con molte critiche, lui però pensa che ognuno può avere la sua opinione e ci ha tenuto a precisare che ha cercato di essere sempre se stesso senza mascherare nulla. Ha anche detto che le critiche non lo hanno ferito perché chi va in televisione è consapevole del fatto che verrà giudicato. In merito alle emozioni che ha provato in trasmissione Gianluca Costantino ha invece detto: “Una volta lì dentro, le emozioni sono reali, ed è questo che fa la differenza”.