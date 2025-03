UeD, anche Gianluca Costantino rompe il silenzio: “Francesca era poco propensa ad iniziare una relazione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino stavano provando a conoscersi lontano dalle telecamere dopo che lei ha abbandonato il trono a Uomini e Donne, la loro frequentazione però si è interrotta praticamente subito. Diversi sono stati i rumors circolati in merito alla loro rottura, lui aveva detto ai suoi seguaci che presto avrebbe fatto chiarezza e dopo un periodo di silenzio ci ha tenuto a dire la sua sui social.

Dopo aver letto vari pettegolezzi sui social e sul web l’ex tronista nei giorni scorsi ci ha tenuto a svelare il motivo che l’ha spinta a mettere fine alla sua frequentazione con l’ex corteggiatore. Ci ha tenuto a precisare che le voci che stanno circolando non sono vere e che non c’è stata nessuna presa in giro. Francesca Sorrentino ha spiegato che dopo alcuni incontri, durante i quali non si è sentita a suo agio, ha preferito interrompere il rapporto con Gianluca Costantino. Ai fan ha anche detto che dopo la rottura il loro rapporto è rimasto sereno.

Gianluca Costantino sui social parla della rottura con Francesca Sorrentino: cosa ha detto l’ex corteggiatore

A pochi giorni dalle rivelazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne anche Gianluca Costantino ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza in merito alla loro rottura. Sul suo profilo Instagram senza giri di parole ha svelato: “Credo che lei fosse poco predisposta a iniziare davvero una conoscenza nuova, ma questa è una mia idea”.

L’ex corteggiatore pensa che non sia sufficiente una giornata o qualche ora trascorsa insieme per capire se due persone sono affini oppure no e ha ribadito che Francesca Sorrentino a parer suo fosse poco propensa ad iniziare una relazione. Si è detto dispiaciuto per come sia finita tra loro, sperava che le cose andassero diversamente ma ci ha tenuto a precisare che non è disperato e che nella vita ha affrontato cose ben più gravi.