Francesca Sorrentino ‘sceglie’ Gianluca a Uomini e Donne, battuta pungente di Tina: “Non ci credo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda oggi la ‘scelta’ di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, che come era stato già anticipato non è stata la classica e romantica scelta con la cascata di petali di rose. La tronista dopo aver litigato con Gianmarco ha manifestato il desiderio di abbandonare il trono, però non ha lasciato la trasmissione da sola.

Cosa è successo? In studio l’ormai ex tronista ha detto a Gianluca Costantino che nonostante abbiano avuto poco tempo per conoscersi lei non lo ha percepito falso. Ha definito di qualità il poco tempo trascorso insieme e proprio per questo motivo si è detta disposta ad approfondire la loro conoscenza fuori da Uomini e Donne se anche lui era disposto a farlo. L’ex corteggiatore dopo le parole di Francesca Sorrentino l’ha subito baciata e abbracciata, dimostrando chiaramente che anche lui vuole continuare a frequentarla fuori dal programma.

Dopo la scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne arriva la pungente frecciatina di Tina Cipollari, cosa ha detto in studio

Dopo la scelta la nuova ‘coppia’ ci ha tenuto a salutare Maria De Filippi e ha ringraziare con affetto sia lei che la redazione per la comprensione e tutte le attenzione che hanno riservato ad entrambi. Mentre salutavano Tina Cipollari si è lasciata sfuggire una pungente frecciatina, queste le sue parole: “In bocca al lupo, vi seguirò sui social. Io non credo ad una parola di lui“.

L’opinionista a quanto pare non aveva torto dal momento che stando ai rumors Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sarebbero detti addio a pochi giorni dalla scelta. Sembra però che la colpa non sia stata dell’ex corteggiatore, le indiscrezioni trapelate fino ad ora fanno sapere che è stata l’ex tronista a comportarsi male.