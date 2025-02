Uomini e Donne, perché è finita tra Francesca Sorrentino e Gianluca? L’ex tronista svela il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni circolano varie indiscrezioni in merito alla rottura tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, coppia nata solo poche settimane fa a Uomini e Donne. Il loro percorso non è durato a lungo nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

In trasmissione hanno avuto poco tempo per approfondire la loro conoscenza, ma delusa dal suo trono l’ex tronista ha deciso di mettere fine al suo percorso. Inizialmente voleva andare via da sola, ha poi deciso di concedere una possibilità all’ex corteggiatore dicendogli che era disposta a continuare la loro frequentazione fuori da Uomini e Donne. Questa però si è interrotta quasi subito, il motivo? A spiegarlo è stata proprio Francesca Sorrentino nelle scorse ore per mettere a tacere i pettegolezzi che stanno circolando su di loro.

Francesca Sorrentino dopo Uomini e Donne spiega perché lei e Gianluca Costantino si sono detti addio

Tramite alcune storie postate nelle sul suo profilo Instagram l’ex tronista ha ricordato a chi la segue che la sua scelta a Uomini e Donne non è stata dettata dal cuore e dai sentimenti, ha solo seguito la sua preferenza anche se lei e Gianluca Costantino si erano visti solo quattro volte.

Tra le varie cose Francesca Sorrentino ha spiegato che fuori dal programma ha proposto all’ex corteggiatore di frequentarsi con calma, senza la pressione di dover sembrare per forza una coppia. Ha poi aggiunto: “Abbiamo trascorso del tempo insieme, ma non mi sono sentita a mio agio, quindi ho ritenuto giusto interrompere questa conoscenza.” Ci ha tenuto poi a precisare che non sono veri i rumors che stanno circolando, a detta sua nessuno è stato preso in giro e sono rimasti in ottimi rapporti. L’ex corteggiatrice ha poi concluso dicendo: “Avrei voluto che le cose andassero diversamente, ma purtroppo non è stato così.”