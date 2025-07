[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, i liquami della fogna nei canali? “Non c’è tempo da perdere!”



🔈La recente esplosione dell’impianto fognante IMPONE immediate verifiche, per accertare se i LIQUAMI stiano confluendo nei CANALI❌attraverso i quali scorrono le acque della sorgente naturale, presente nella zona interessata🗣️

Le immagini sono SIGNIFICATIVE‼️‼️

Non c’è tempo da perdere ASSOLUTAMENTE ❗️❗️❗️



📌Chiediamo un intervento URGENTE dell’amministrazione comunale, per evitare DANNI ambientali consistenti e serie problematiche di carattere igienico📍



I consiglieri comunali di Forza Italia