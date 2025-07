Reazione a catena, gli Appuntamenti fanno il bis, ma all’Intesa Vincente si verifica un caso senza precedenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Terminata l’avventura delle Trerapiste, ora a Reazione a catena ci sono tre nuovi campioni: gli Appuntamenti. Non soddisfatti della prima vincita arrivata nella giornata del debutto, questi giovani ragazzi di Roma, hanno deciso di fare il bis. E sono persino stati protagonisti di un caso unico, anzi raro, accaduto nel corso della loro Intesa Vincente! Si tratta di una vicenda che è finita negli annali della trasmissione, creando un precedente.

Reazione a catena, puntata 6 luglio 2025: Penne e Pinne vs Appuntamenti

A sfidare gli Appuntamenti, nella puntata del 6 luglio 2025 di Reazione a catena, sono stati i ‘Penne e Pinne‘. Alessia, Alessandro e Elisa, da Ravenna (Emilia Romagna), sono dei biologi marini e fanno immersioni subacquee, inoltre, lavorano nell’avifauna.

Leonardo, Biagio e Riccardo, non si sono risparmiati nemmeno questa volta, facendo dell’Intesa Vincente il loro cavallo di battaglia. Pur partendo in svantaggio temporale, i ragazzi sono riusciti a superare i loro rivali prendendo otto parole. Per la prima volta nella storia di Reazione a catena, è accaduto un fatto unico e sensazionale…

‘La prima volta che succede’

Tutto è iniziato quando, dovendo far trovare la definizione di ‘Divieto di sosta’ al loro compagno, i membri degli Appuntamenti si sono visti bloccare il tempo quando uno di loro ha pronunciato la parola ‘passo’. ‘Volevo dire passo carrabile‘, ha fatto presente il ragazzo, chiarendo che in realtà quel ‘passo’ è stato frainteso! ‘La prima volta che succede‘, ha detto Pino Insegno, invitando a fare molta attenzione alle parole. Ciononostante, la produzione ha deciso di togliere un ‘passo’ ai ragazzi, anziché darglielo come errore!

Quanto hanno vinto questa volta e qual era la parola vincente

Con 6 parole su 8, i Penne e Pinna hanno fatto ritorno a Ravenna, congedandosi da Pino Insegno. Gli Appuntamenti, invece, si sono presentati alla fase clou del game show con un bottino di partenza di 100.000 euro. Questa cifra, all’Ultima Parola, è passata da 3.125 euro a 1.563 euro. Tra ‘Ritmo’ e ‘Accento’, i ragazzi hanno optato per la parola ‘Cadenza’, conquistando la loro seconda vittoria. Riusciranno a fare il tris?