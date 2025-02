UeD, Gianluca Costantino rompe il silenzio dopo la scelta di Francesca: come ha replicato alle critiche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne trapelate nei giorni scorsi Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta, sembra infatti che abbia lasciato il noto dating show di Maria De Filippi con Gianluca Costantino.

Le indiscrezioni hanno fatto scoppiare una vera e propria polemica sul web, sono infatti in molti a pensare che la tronista non sia davvero interessata all’ex gieffino e che la coppia non durerà a lungo. Il percorso di Francesca Sorrentino non ha ottenuto molti consensi, a differenza di quello di Martina De Iannon. Molti fan del programma l’hanno trovato noioso ed è per questo che spesso l’ex volto di Temptation Island si è ritrovata al centro di molte critiche.

Boom di critiche per la ‘scelta’ di Francesca Sorrentino, la reazione social di Gianluca Costantino

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che la scelta di Francesca Sorrentino è stata del tutto inaspettata. Avrebbe infatti deciso di lasciare lo studio con Gianluca Costantino dopo che lui l’ha seguita fuori nel momento in cui sembrava essere pronta a lasciare la trasmissione da sola. Anche l’ex fidanzato della tronista, Manuel Maura, ha criticato il suo comportamento dicendo: “Il gesto di Gianluca di rincorrerla fuori e chiederle di sceglierlo a me non è piaciuto. È andato a pregarla. Dice di ritenersi uomo, ma non si è comportato da tale”.

Nelle scorse ore il corteggiatore ha rotto il silenzio sui social. Per rispondere alla valanga di critiche che in molti stanno riservando a lui e a Francesca Sorrentino dopo la presunta scelta ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. In questa è apparso alquanto annoiato, ha infatti scritto ‘bla, bla, bla’. Ha poi aggiunto: “Non so se definirla cattiveria o meschinità…“.