Helena Prestes pubblica una lista di regali per il compleanno, Ilaria Galassi la prende in giro

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé. La modella brasiliana è finita nel mirino di Ilaria Galassi, con cui ha condiviso l’esperienza del reality. A far scattare la scintilla è stato un gesto compiuto da Prestes in vista del suo compleanno.

La wishlist di Helena Prestes

Fra alcuni giorni ricorrerà il compleanno della modella brasiliana, e proprio per questo motivo ha scelto di pubblicare una lista dei regali. Una scelta dettata dal desiderio di ricevere esclusivamente doni graditi. Questa decisione potrebbe apparire legittima, se non fosse che nella lista figurano anche richieste piuttosto pretenziose. Balza all’occhio un orologio da 600 euro, una cifra non certo trascurabile.

Il sarcasmo di Ilaria Galassi

La lista dei regali graditi dell’ex gieffina ha provocato non poco scompiglio nel mondo dei social. Alcuni fan della modella hanno accolto in modo positivo la decisione della ragazza, altri invece hanno ritenuto eccessivo avanzare pretese di questo tipo.

Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, non sembra aver gradito la wishlist dell’ex coinquilina, tanto da mettere in atto un piano sarcastico per prenderla in giro.

La risposta di Ilaria Galassi

Galassi ha pubblicato a sua volta una lista di regali che vorrebbe ricevere in occasione del suo compleanno. Con una buona dose di sarcasmo ha esagerato con i desideri, inserendo regali esosi e fuori dal comune, fra cui una grande villa, una lunga crociera, uno yacht. Una replica che non cita direttamente Prestes, ma appare in ogni modo un chiaro riferimento alla modella. Del resto i rapporti fra le due donne non sono mai stati dei migliori, anzi non sono certo mancati gli scontri.

La reazione di Javier Martines

La vicenda ha coinvolto anche Javier Martines, con cui la modella fa coppia fissa da diversi mesi. Il pallavolista ha compiuto un gesto per esprimere la sua solidarietà alla fidanzata, scegliendo di non seguire più Ilaria Galassi.

Al contempo Prestes ha continuato a condividere la famosa lista dei regali, invogliando anche altre persone ad optare per questa modalità.