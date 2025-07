Incidente stradale a Parma: perde la vita Giovanni Gattola, 23enne originario di Foggia e Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si chiamava Giovanni Gattola, il 23enne che ha perso la vita in un incidente avvenuto a Parma nella serata di sabato 5 luglio. Residente nel parmense, il ragazzo aveva origini pugliesi. Madre di Manfredonia e papà di Foggia, due città che oggi piangono la scomparsa di una giovane vita. Giovanni non aveva dimenticato le sue origini meridionali, di cui andava fiero. Appassionato di motori, da poco era entrato nel corpo dei paracadutisti a Pisa, un sogno che rincorreva da tempo. Ogni fine settimana tornava a Parma per trascorrere del tempo con amici e familiari.

Giovanni è stato travolto da un auto

Il giovane stava percorrendo Via Mantova in sella alla sua moto, una Aprilia 450 acquistata qualche mese fa. Durante il percorso si è imbattuto in un’auto proveniente da Sorbolo, che l’ha travolto, sbalzandolo a metri di distanza. Considerato l’impatto, per Giovanni non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto sul corpo, sotto gli occhi sgomenti dei suoi amici. Gli altri ragazzi sono illesi, seppur sotto choc.

Il conducente dell’auto si è dato alla fuga

Il conducente dell’auto, un uomo di circa 50 anni, si è dato alla fuga, lasciando il ragazzo sull’asfalto. L’investitore è stato rintracciato poco dopo e sottoposto all’alcool test, risultato negativo. Sulla sua posizione sta indagando la polizia locale di Parma.

Il ricordo di coloro che conoscevano Giovanni

La morte non è mai bella, ma risulta ancora più ingiusta quando a perdere la vita è una persona così giovane. Giovanni è ricordato da amici e familiari come un ragazzo buono, solare e determinato nel raggiungere i suoi obiettivi. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.