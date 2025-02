UeD Francesca Sorrentino e Gianluca si sono già detti addio? “Lei si è comportata molto male”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è ancora andata in onda la scelta di Franesca Sorrentino a Uomini e Donne ma stando ai rumors la sua storia d’amore con Gianluca Costantino sarebbe giunta già al capolinea. A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore è stato Amedeo Venza tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram.

Il noto influencer ha fatto sapere ai suoi seguaci che l’ex tronista del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è distaccata e non si fa sentire con l’ex corteggiatore perché lo troverebbe pesante. Ha anche rivelato che l’ex volto noto di Temotation Island non si sarebbe comportata affatto bene con l’ex gieffino.

Francesca Sorrentino non si è comportata bene con Gianluca Costantino dopo Uomini e Donne? Spunta la segnalazione

In un’altra storia pubblicata sul suo profilo Instagram Amedeo Venza ha fatto sapere che la colpa della rottura sarebbe dell’ex tronista dal momento che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca Costantino. Ha poi svelato: “Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male. Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche”.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne la scelta di Francesca Sorrentino non sarebbe avvenuta in modo ‘romantico’, lei infatti non aveva manifestato il desiderio di fare una scelta. A quanto pare aveva deciso di abbandonare il programma dopo uno scontro con Gianmarco dicendo che non provava emozioni forti e sentimenti. A quel punto Gianluca Costantino le ha detto di avere la voglia di continuare a frequentarla fuori dal dating show, i due si sono quindi baciati e hanno deciso di lasciare insieme il programma. Una scelta poco convenzionale che non ha portato a buoni risultati, infatti la loro frequentazione sarebbe finita quasi subito.