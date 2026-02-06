Trigno fuori dal Festival di Sanremo 2026: “All’inizio mi è dispiaciuto, poi ho capito che…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i tantissimi artisti che sono stati scartati dal Festival di Sanremo 2026 c’è anche Trigno, diventato noto grazie alla sua partecipazione ad Amici 24.

Nella scuola del noto talent show ha dimostrato un notevole talento e si sta facendo sempre più spazio nel mondo della musica. Come molti cantanti anche lui sognava di approdare sul famoso palco dell’Ariston, il suo brano però è stato rifiutato da Carlo Conti.

Trigno voleva partecipare al Festival di Sanremo 2026: le rivelazioni del cantante dopo il rifiuto

Su TikTok, ospite di una diretta con il conduttore radiofonico Alvise Salerno, l’ex allievo di Amici ha fatto sapere che aveva provato a mandare un brano a Carlo Conti. Durante l’annuncio al TG1 del conduttore ha però scoperto di essere stato scartato, la sua reazione?

Il cantante ha rivelato: “All’inizio un po’ mi è dispiaciuto, però forse, pensandoci un attimo è stato meglio così, diciamo che non era il momento“. Il ragazzo ha rivelato che non farà uscire attualmente la canzone con la quale ha provato a partecipare al Festival di Sanremo 2026, ha però detto che proverà ancora ad andare nella kermesse quando sarà il momento giusto. Trigno ha poi svelato: “Adesso sto scrivendo e quasi sperimentando, sia dal punto di vista testuale che musicale”.