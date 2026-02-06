Uomini e Donne, Ciro Solimeno bacia Alessia in esterna poi si infuria e va via: “Altezzoso e presuntuoso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ciro Solimeno si è voluto ripulire la coscienza a Uomini e Donne rivelando ciò che è successo ai tempi del trono di Martina De Ioannon. Il ragazzo infatti ha fatto sapere che violarono il regolamento sentendosi e incontrandosi all’insaputa della redazione.

Aveva anche preso in considerazione di abbandonare il trono, poi però ha deciso di continuare il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi con la voglia di trovare la sua anima gemella. Intanto Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire alcune indiscrezioni sul tronista, svelando cosa sarebbe successo durante l’esterna che ha fatto con Alessia Messina a Roma.

Alessia e Ciro si sono baciati, poi qualcosa è andato storto: il tronista di Uomini e Donne è andato via arrabbiato

Secondo l’esperto di Uomini e Donne durante l’esterna è scattato il bacio tra il tronista e la sua corteggiatrice, ma subito dopo lui si è alzato ed è andato via. Il motivo? Non è ancora noto, sembra però che lui fosse alquanto infastidito.

Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto: “Che imbarazzo. Mi hanno scritto più persone che ha trattato malissimo sia chi ha baciato che ci c’era intorno”. Alcune persone che hanno assistito alla scena gli hanno raccontato che guardava tutti dalla testa ai piedi con atteggiamento presuntuoso e altezzoso.