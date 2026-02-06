Uomini e Donne, tatuaggio di coppia per Ernesto e Cristiana: la coppia va a convivere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne Ernesto Passaro e Cristiana Anania sono più innamorati che mai, entrambi non vedevano l’ora di viversi senza le telecamere.

La loro relazione è nata da poche settimane e al momento la vivono a distanza, facendo avanti e dietro per cercare di vedersi il più possibile. Sui social stanno condividendo spesso i loro momenti di coppia con i loro fan ed è evidente che la loro complicità aumenta sempre di più. Cristiana Anania ed Ernesto Passaro domani saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si lasceranno sfuggire importanti rivelazioni.

Ernesto Passaro e Cristiana Anania si sono fatti un tatuaggio come simbolo del loro amore: le rivelazioni a Verissimo

Sui social Lorenzo Pugnaloni ha rivelato alcune anticipazioni in merito alla loro ospitata a Verissimo, la coppia nata a Uomini e Donne ha già fatto dei passi importanti dopo la scelta. Alla conduttrice hanno fatto sapere di essersi fatti un tatuaggio uguale per simboleggiare il loro amore, un cuore sulla mano.

Oltre a ripercorrere il meraviglioso ‘viaggio’ vissuto nel dating show di Maria De Filippi Ernesto Passaro e Cristiana Anania riveleranno un’importante novità. Di che si tratta? Hanno deciso di andare a convivere, vogliono vivere quotidianamente il loro rapporto senza più separarsi. Dove andranno a vivere? A Silvia Toffanin hanno detto che si trasferiranno a Roma.