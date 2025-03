Torna il sereno tra Helena Prestes e Javier Martinez al GF: “Sono innamorato di te, non mi sono stancato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è durata a lungo la rottura tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello, nelle scorse ore infatti si sono riconciliati nella casa più spiata dagli italiani. Era stato lui a prendere le distanze dalla fidanzata dopo l’ultima puntata a causa delle gelosia che prova per Lorenzo Spolverato.

Il gieffino ha messo in dubbio la sincerità della modella brasiliana, dopo aver visto una clip in diretta ha detto per l’ennesima volta che forse lei prova ancora un interesse nei confronti del modello milanese. Dopo la puntata Helena Prestes ha provato a negare e a rassicurare il fidanzato, lui però le ha detto che i suoi occhi non mentono e che aveva bisogno di staccarsi un po’.

Javier Martinez rassicura Helena Prestes al GF: il gieffino la ama

La separazione è durata solo un giorno, nelle scorse ore infatti Javier Martinez ci ha tenuto a rassicurare la modella brasiliana ribadendo i sentimenti che prova nei suoi confronti. Mentre erano da soli le ha detto: “Io sono innamorato di te, non mi sono stancato”.

Gli occhi di Helena Prestes si sono subito riempiti di lacrime, al Grande Fratello è stata male dopo che il fidanzato le aveva detto di stare lontani. Mentre chiacchierava lui le ha detto: “Non ti sto dicendo che è finita, non pensavo di lasciarti, per me non è finita, dentro la mia testa non lo è“. Javier Martiez ha poi fatto sapere alla fidanzata che deve riuscire a superare le sue incertezze. Entrambi si sono detti pronti ad impegnarsi di più nel loro rapporto, alla fine si sono scambiati teneri abbracci e baci.