Sport Manfredonia
Il Manfredonia resta in D: “Sempre e solo Manfredonia”
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Il Manfredonia resta in D: “Sempre e solo Manfredonia”
SEMPRE E SOLO MANFREDONIA
Rammendare la rete, proteggere la maglia, difendere la città.
Non abbiamo lasciato spazio ai timori: abbiamo tirato ogni filo con decisione per assicurarci che la nostra trama restasse intatta.
Abbiamo lottato per questi colori e abbiamo vinto la nostra battaglia: restiamo in Serie D.
Ufficio Stampa Manfredonia Calcio