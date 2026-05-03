Sport Manfredonia

Il Manfredonia resta in D: “Sempre e solo Manfredonia”

Redazione3 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia resta in D: “Sempre e solo Manfredonia”

 SEMPRE E SOLO MANFREDONIA

Rammendare la rete, proteggere la maglia, difendere la città.

Non abbiamo lasciato spazio ai timori: abbiamo tirato ogni filo con decisione per assicurarci che la nostra trama restasse intatta.

Abbiamo lottato per questi colori e abbiamo vinto la nostra battaglia: restiamo in Serie D.

Ufficio Stampa Manfredonia Calcio

Redazione3 Maggio 2026