Javier Martinez prende le distanze da Helena Prestes al GF: “Ti piace ancora Lorenzo”

Nelle scorse settimane Javier Martinez aveva già manifestato dei dubbi nei confronti di Helena Prestes, le cose sono peggiorate tra loro dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera. Cosa è successo? Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui si nota un riavvicinamento tra la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato.

La cosa ha infastidito non poco il pallavolista argentino, visibilmente deluso in diretta ha detto che non ha nulla contro il modello milanese ma ha qualche perplessità nei confronti della fidanzata. Al conduttore ha poi detto che sa che non c’è niente tra lei e Lorenzo, però è normale che si pone delle domande se vede certe cose.

Helena Prestes prova ancora qualcosa per Lorenzo? Javier ha dei dubbi e si allontana

Ieri sera dopo la puntata Helena Prestes ha cercato di rassicurare il fidanzato ma è stato del tutto inutile. Lui ha preferito prendere le distanze a causa dei suoi dubbi, queste le sue parole: “Io mi voglio staccare un pochettino, stai da sola adesso e vedi dove vai. Mi aspettavo da te un comportamento diverso, hai scritto una lettera a Lorenzo perché ti piaceva, ti piace”.

Secondo Javier Martinez gli occhi della modella non mentono e questa cosa gli fa venire dei dubbi, per questo ha preferito prendere le distanze da lei. Alla ‘fidanzata’ ha detto che non vuole limitarla, però vuole capire cosa succederà se staranno lontani. I due riusciranno a riconciliarsi? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.