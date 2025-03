GF, Lorenzo e Shaila su Helena e Javier: “Rapporto controllato, c’è molto gioco e poca passione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da qualche settimana è scoppiato l’amore al Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez, sono però in molti a non credere nella veridicità della loro relazione, tra questi anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Nelle scorse ore i due, mentre erano da soli in giardino, sono tornati a parlare del rapporto tra la modella brasiliana e il suo fidanzato. Secondo la ballerina il loro rapporto è troppo controllato per essere un amore profondo. L’ex fidanzato le ha dato subito ragione, ha anche detto che a parer suo Javier Martinez sia un po’ stufo del modo di fare della sua fidanzata.

Non è vero amore tra Helena e Javier? Cosa pensano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Durante la chiacchierata con l’ex velina di Striscia la notizia Lorenzo Spolverato riferendosi a Javier Martinez ed Helena Prestes ha detto: “Vedo molto gioco e poca passione”. La gieffina pensa che prima il pallavolista argentino era diverso, ora è succube della personalità della sua fidanzata. A detta sua lui non aveva tutto questo coraggio prima, singolarmente non si interfacciava con nessuno, crede infatti che sia stato influenzato dalla modella brasiliana.

Lorenzo Spolverato ha riservato altre dure critiche al fidanzato di Helena Prestes al Grande Fratello, riferendosi al suo ‘nemico’ ha infatti detto: “E’ un uomo che poca personalità. O se ce l’ha, che la tiri fuori, o che nella vita in generale la tiri fuori perché se no questa esperienza al Grande Fratello non gli sarà servita a niente”.