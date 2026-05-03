Clinica San Michele, un paziente dona la statua di San Michele, la benedizione del Vescovo

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MANFREDONIA- Lo scorso 30 aprile si è vissuto un momento di grande commozione presso la casa di cura San Michele. Un paziente della Casa di Cura, in segno di gratitudine, ha donato alla Struttura una statua di San Michele. La cerimonia di benedizione è stata presieduta dal Vescovo Franco Moscone e dal padre superiore della congregazione Michelita Gregorio.

La cerimonia si è conclusa con le parole di ringraziamento da parte della proprietà e dell’artista Michele Mangano.