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M5S Manfredonia: “Solidarietà a Maria Teresa Valente”

Il Gruppo territoriale M5S Manfredonia esprime la propria vicinanza e il pieno sostegno all’Assessore Maria Teresa Valente per quanto accaduto durante il consiglio comunale nei giorni scorsi.

Le parole che le sono state rivolte non sono solo offensive, ma superano ogni limite di civiltà e rispetto. Un attacco così violento, nato semplicemente dalla difesa di un principio come quello dell’accoglienza, racconta un clima preoccupante che non può essere ignorato.



Chi lascia il proprio Paese lo fa spesso spinto da difficoltà e speranze di una vita migliore, e merita di essere guardato con rispetto e umanità. Una comunità cresce davvero quando sa includere, senza lasciarsi guidare da paure o semplificazioni.



Il confronto civile non può mai trasformarsi in aggressione o odio personale: quando questo accade, è necessario fermarsi e riflettere sul livello del dibattito che si sta alimentando.

Continuiamo a credere in una comunità aperta, rispettosa e solidale.

