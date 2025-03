GF, Helena Prestes attacca Javier dopo la rottura: “Scommetto che andrai con qualcuna questa settimana”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da quando è scoppiato l’amore tra loro Helena Prestes e Javier Martinez hanno affrontato alcuni momenti di crisi al Grande Fratello, questa volta però lui ha deciso di prendere le distanze dalla ‘fidanzata’ dicendole che ha bisogno di staccarsi un po’.

Il motivo? I dubbi che da un po’ nutre nei suoi confronti, il gieffino infatti è convinto che la modella brasiliana provi ancora interesse per Lorenzo Spolverato. Dopo la puntata di ieri sera, dove è apparso piuttosto infastidito, Javier Martinez ha lasciato Helena Prestes dicendole che i suoi occhi non mentono e i suoi dubbi sono aumentati ancora di più.

Javier Martinez si avvicinerà ad un’altra gieffina dopo la rottura con Helena Prestes? Cosa ha detto lei

Durante il loro confronto il pallavolista argentino ha detto ad Helena Prestes che adesso è libera di andare con chi le pare. Nella casa più spiata dagli italiani ha bisogno di capire cosa farà lei per capire se può davvero fidarsi di lei.

Le parole di Javier Martinez hanno infastidito non poco la gieffina che lo ha subito accusato. Lei, infatti, è convinta che sarà lui ad intraprendere nuovi flirt. In merito a ciò ha detto: “No, sei tu libero di andare con qualcuna questa settimana. Sono pronta a scommettere. Scommetto che tu vai con qualcuna questa settimana.” Helena Prestes pensa che sia lui a voler andare con un’altra ragazza, a detta sua lei sa quello che vuole. All’ex fidanzato ha anche detto che al Grande Fratello ha lottato per tante cose, anche per lui. Il gieffino però, riferendosi a Lorenzo, ha aggiunto: “Ora è libero, vacci pure”.