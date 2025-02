Shaila Gatta sotto attacco al Grande Fratello, interviene Helena Prestes: “Manipoli gli altri”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri sera, giovedì 20 febbraio 2025, la 33esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati, tra le varie cose Shaila Gatta ha dovuto fare i conti con dure critiche. La gieffina è apparsa non poco stupita dopo aver visto una clip in cui Federico e Mattia giudicavano negativamente il suo comportamento.

Entrambi l’hanno accusata di non aver mai mostrato interesse per loro perché sempre presa a parlare di nomination e strategie al Grande Fratello. L’ex gieffina visibilmente infastidita si è scagliata contro di loro accusandoli di essere dei falsi. Mattia ha però ribadito il suo pensiero dicendo che lei e quelli del suo ‘gruppo’ non gli hanno mai chiesto nulla della sua vita.

Shaila Gatta manipola le persone al Grande Fratello? La dura accusa di Helena Prestes

Durante la diretta dopo aver discusso con Zeudi Di Palma al Grande Fratello Helena Prestes ha duramente attaccato anche Shaila Gatta. Intervenendo nella discussione tra l’ex velina, Federico e Mattia, ci ha tenuto a dire cosa pensa di lei.

Rivolgendosi alla ballerina Helena Prestes ha detto che ogni volta che nella casa più spiata d’Italia sono arrivati nuovi concorrenti lei si è sempre avvicinata a loro per capire se poteva portarli dalla sua parte. Ha poi aggiunto: “Hai fatto sempre l’intervista a tutti per capire se riesci a manipolarli e se vedi che non riesci allora li lasci lì. Tu non ti interessi mai delle persone”. A prendere le difese di Shaila Gatta ci ha pensato Giglio in puntata dicendo alla modella brasiliana che deve togliersi dalla testa l’idea che Shaila e Lorenzo manipolano le persone. A detta sua è sempre ferma lì e non riesce ad andare oltre.