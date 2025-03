Nuove scintille tra MariaVittoria e Shaila al Grande Fratello: “Vai dove ti conviene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni MariaVittoria Minghetti si è ritrovata al centro di molte polemiche, dopo aver discusso in modo animato con il fidanzato ha avuto un duro confronto anche con Chiara Cainelli e nelle scorse ore si è scontrata con Shaila Gatta.

Inizialmente la gieffina stava parlando con Lorenzo Spolverato, entrambi hanno ribadito che non c’è un rapporto di amicizia tra loro e si sono lanciati pungenti accuse a vicenda. Lei ha anche insinuato che nelle scorse settimane il modello milanese abbia proposto all’ex velina di Striscia la notizia di provarci con Lele per creare nuove dinamiche. Poco dopo è intervenuta anche Shaila Gatta che ha colto l’occasione per criticare ancora una volta il comportamento di MariaVittoria Minghetti, ormai sembra essere certa che non siano più amiche.

Shaila Gatta lancia dure accuse contro MariaVittoria Minghetti al GF: cosa si sono dette durante il confronto

Da un po’ di tempo i rapporti tra le due gieffine sono sempre più tesi, la ballerina pensa che MariaVittoria Minghetti non sia una sua amica perché non ha mai speso una buona parola per lei quando c’è stata l’opportunità di farlo. Le ha rinfacciato il fatto di essere rimasta in disparte durante la discussione con Helena Prestes.

Shaila Gatta rivolgendosi alla dottoressa ha poi detto che un’amica che conosce la sua storia non può dire che trova ambiguo una mano o un abbraccio tra lei e Lorenzo. Le ha chiesto come possa pensare questo e poi dire che le dispiace vederli così. Ha poi aggiunto: “Mariavittoria tu stai dal lato che ti conviene, fai sempre così. Sei poco coraggiosa. Tu quando discuti dici la verità di ciò che pensi, ma prima ti nascondi. Ma che amicizia hai? Nonostante tutto, io ti ho riteso la mano, pensa l’ingratitudine delle persone”.