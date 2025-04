Tina Cipollari si scaglia contro Isabella: rissa sfiorata dietro le quinte di UeD

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È scoppiato un acceso scontro ieri a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la dama Isabella, a quanto pare gli animi si sarebbero infuocati ancora di più dietro le quinte.

Non appena l’opinionista ha saputo che la dama era uscita con Francesco ha detto che le faceva piacere, la sua però era una velenosa frecciatina. In studio ha infatti detto che almeno la dama faceva qualcosa invece di rimanere sempre lì seduta a giudicare le altre donne, parole che hanno non poco infastidito la donna. Isabella rivolgendosi a Tina Cipollari ha detto che non doveva permettersi perché lei difende le donne, questa la replica della vamp: “Tu difendi le donne? Ma ti sei dimenticata cosa hai detto nella prima puntata? A tutte le dame hai dato delle sceme, hai detto che erano donne insicure“.

Botta e risposta infuocato tra Tina Cipollari e Isabella a UeD: si sono attaccate anche nel backstage

Tina Cipollari ieri nello studio di Uomini e Donne ha detto che non voleva sentire Isabella perché quando parla la fa innervosire, subito dopo ha lasciato lo studio ma è rientrata quasi subito. Le due donne hanno continuano a punzecchiarsi e quando l’opinionista è tornata dietro le quinte anche la dama l’ha seguita.

Cosa è successo nel backstage? In studio Maria De Filippi ha chiesto di non mostrare le immagini, sembra infatti che le due abbiano sfiorato la rissa. Quando sono rientrate Tina Cipollari ha detto che non vuole essere disturbata dietro le quinte, la dama visibilmente infastidita ha così replicato: “Io non voglio essere insultata, tu non mi fai così con le mani. Ci vuole rispetto, parli tanto di rispetto delle donne, ma tu non lo hai“.