Tina Cipollari, sorpresa inaspettata di Cosimo a UeD: “Se non supererà la prova…”

Tina Cipollari riceverà una sorpresa inattesa dal corteggiatore Cosimo Dadorante a Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire interessanti anticipazioni in merito alla nuova puntata che è stata registrata ieri.

Il corteggiatore ha fatto recapitare all’esuberante tronista e opinionista del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 un vestito da contadina. Cosa dovrà fare? Tina Cipollari dovrà indossarlo e raggiungere Cosimo in studio, che è stato allestito come se fosse un orto. Il noto esperto della trasmissione di Maria De Filippi su LolloMagazine.it ha fatto sapere che la tronista verrà messa alla prova: “Tina dovrà essere pronta ad adattarsi a qualsiasi stile di vita senza pensare sempre, ed esclusivamente, alle cose materiali“.

Cosimo mette Tina Cipollari alla prova: cosa dovrà dimostrare la tronista e cosa riceverà in cambio

Dopo aver accettato l’invito del suo corteggiatore ad indossare il vestito da contadina, Tina Cipollari dovrà dimostrare che è in grado di lavorare la terra. Lui in studio le dirà che se sarà una brava contadina le darà un bellissimo regalo di Pasqua, altrimenti non riceverà nulla.

Se la tronista non riuscirà a soddisfare la richiesta di Cosimo quindi non otterrà il suo lussuoso regalo. In merito a ciò Pugnaloni ha scritto: “Se la Cipollari non supererà la prova, non avrà il regalo di Pasqua, ovvero una borsa molto costosa“.