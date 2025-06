Teresanna Pugliese critica duramente Dino, lui sbotta: scoppia la lite all’Isola dei famosi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non corre buon sangue tra Teresanna Pugliese e Dino Giarruso all’Isola dei famosi e non fanno nulla per nascondere la loro reciproca antipatia.

Nelle scorse ore la naufraga si è lasciata andare ad un duro sfogo contro il suo compagno d’avventura. Visibilmente infastidita lo ha accusato di essere ‘sfasato forte’, a parer suo ha bisogno di andare in terapia perché da quando è arrivato sull’Isola non ha fatto altro che dire quello che ha fatto nel corso della sua carriera, i titoli che ha preso ecc.

Teresanna Pugliese si scaglia contro Dino Giarruso: i due litigano all’Isola dei famosi

Chiacchierando con alcuni naufraghi l’ex volto di Uomini e Donne riferendosi a Dino Garruso ha detto: “E’ un classista, è un frustrato. Ma lui è venuto a farsi pubblicità o a farsi un’esperienza in un reality?” Critiche che il naufrago ha ascoltato, infatti è sbottato all’Isola dei famosi.

Garruso ha fatto notare ai suoi compagni di avventura che non è bello che parlano male di lui alle sue spalle, ha anche detto di aver sentito Teresanna Pugliese accusarlo di essere egocentrico. Ha poi aggiunto: “Ma poi io egocentrico? Hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne!” Lei ha replicato dicendo di aver fatto anche altro nella vita, gli ha poi detto che le dispiace che non si è ancora realizzato dopo tutti i suoi successi. A quel punto il naufrago le ha detto: “Gli attacchi sono autobiografie, appena hai un punto debole lo riversi sugli altri“.