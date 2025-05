Teresanna Pugliese replica alle dure critiche per l’Isola: “Partire non significa amare meno i miei figli”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano pochi giorni alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, nel cast del reality condotto su Canale 5 da Veronica Gentili ci sarà anche Teresanna Pugliese.

In passato a renderla nota è stata la sua partecipazione a Uomini e Donne, qualche anno fa è approdata anche al Grande Fratello e adesso è pronta per una nuova avventura. In molti però l’hanno duramente attaccata e criticata per aver scelto di approdare in Honduras lasciando i figli da ‘soli’, specie il più piccolo che ha sette mesi. Nelle scorse ore Teresanna Pugliese ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per replicare ai duri attacchi.

Teressa Pugliese si sfoga su Instagram: cosa ha detto a chi l’ha duramente attaccata per l’Isola

Inizia così lo sfogo social dell’ex volto di Uomini e Donne: “Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli. Significa, invece, insegnare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, lavorare, affrontare sfide, e tornare più forte e più presente di prima”.

Teresanna Pugliese ci ha tenuto a precisare che i suoi bambini non saranno mai da soli ma resteranno con persone che li amano e che si prenderanno costantemente cura di loro con responsabilità e affetto. Ha anche detto che questa esperienza la fa per lei ma anche per i suoi figli e per il loro futuro. Rivolgendosi agli haters ha poi detto che non chiede comprensione ma rispetto, perché a detta sua c’è amore, organizzazione e tanta consapevolezza dietro la sua scelta di partecipare all’Isola dei famosi.