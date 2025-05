Isola dei famosi, Ahlam e Jasmin contro Teresanna e Chiara: “Facce doppie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi ci sono stati tre nuovi ingressi all’Isola dei famosi, nelle scorse ore Ahlam e Jasmin non hanno rivolto parole positive nei confronti di Teresanna Pugliese e della sua amica Chiara.

Il motivo? Durante una chiacchierata le nuove naufraghe del reality condotto su Canale 5 da Veronica Gentili hanno detto di non essersi state accolte come immaginavano, si aspettavano un atteggiamento diverso. Senza troppi giri di parole le due ragazze hanno accusato l’ex volto di Uomini e Donne e la sua amica di avere una doppia faccia. Questo è ciò che hanno detto: “Si è già capito che qua le facce sono un po’ doppie. Di certo non si interessano a noi e alla nostra prima notte, c’è una regina e poi la principessa”. A detta loro non hanno parlato affatto con loro e non le hanno calcolate.

I nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi si lasciano sfuggire altre rivelazioni su alcuni naufraghi

Diverso è il pensiero di Ahlam e Jasmin nei confronti di Omar e Mirko, pensano infatti che entrambi sono stati molto carini con loro e hanno chiesto molte cose su di loro.

Le due naufraghe hanno parlato dell’atteggiamento di Teresanna Pugliese e degli altri concorrenti anche con il nuovo naufrago dell’Isola dei famosi arrivato in Honduras insieme a loro, Jey Lillo. Lui ha avuto da ridire sul comportamento di Adinolfi dicendo che ha fatto lo str***o con lui. Ha poi aggiunto: “Avete visto Mario come ha fatto all’inizio? Io però non l’ho mandato a quel paese, gli sono andato giusto vicino per confrontarmi”.