Temptation Island, Valerio e Ary al capolinea: lui ha rivisto Sarah, lei con un altro

Cosa è successo tra Valerio e Ary dopo Temptation Island? Tra i due è scattata la scintilla nel villaggio, si sono anche lasciati travolgere dalla passione nonostante lui fosse ancora legato sentimentalmente a Sarah.

Dopo aver baciato la tentatrice lui ha chiesto il falò di confronto anticipato e ha messo fine alla sua relazione con l’ex fidanzata. Dopo il reality ha continuato a frequentare Ary, un mese dopo hanno fatto sapere a Filippo Bisciglia che stavano molto bene insieme, le cose però potrebbero essere cambiate.

Valerio pizzicato con l’ex fidanzata Sarah: Ary avvistata con un altro ragazzo

Stando ai rumors sarebbe già finita la ‘relazione’ tra Valerio e Ary, alcune segnalazioni hanno rivelato che lui ha più volte rivisto l’ex fidanzata Sarah nell’ultimo periodo. I due potrebbero aver deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore, durata cinque anni, dopo lo struggente addio a Temptation Island.

Anche Ary a quanto pare ha già voltato pagina dopo la presunta rottura con Valerio. L’ex tentatrice infatti è stata vista in una nota discoteca romana mano nella mano con un altro ragazzo. Faranno chiarezza in merito al loro rapporto? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.